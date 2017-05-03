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Сирия, 3 мая. Под Пальмирой в провинции Хомс продолжаются бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства»*, в Хаме погиб капитан подразделения «Тигров». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска захватили грузовик, в котором террористы перевозили наркотики, в районе научно-исследовательского центра в Алеппо возобновили бои с боевиками, САА потеряла нескольких бойцов и вооружение под Пальмирой, но смогла отбить атаку террористов в горах Аш-Шамария.

«Исламское государство»: ИГ* потеряло девять блокпостов в Африне, боевики захватили вооружение, оставленное армией правительства Сирии под Пальмирой, террористы оделись как гражданские и атаковали SDF после того, как те захватили три квартала в Табке в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Десятки грузовиков с гумпомощью прибыли в Восточную Гуту.

Боевики уничтожили танк Т-72 в районе Аль-Кабун в северо-восточном Дамаске.

Один из командующих «Файлак ар-Рахман» Абу Мухаммад аль-Курди покинул группировку, узнав, что та поддерживает тесные связи с HTS и «Аль-Каидой» (запрещена в России). После этого полковник присоединился к «Джейш аль-Ислам»*****, передает Аlmasdarnews.

Прошел митинг в районе Дума в Восточной Гуте в поддержку «Джейш аль-Ислам» и призывающий «Файлак ар-Рахман» объединить усилия против HTS.

Армия правительства Сирии захватила грузовик, используемый для контрабанды нескольких сотен тысяч таблеток каптагона (амфетамин) в населенном пункте Седная.

Провинция Алеппо

Под контроль армии правительства Сирии были переданы девять блокпостов в округе Африн в рамках договоренности с YPG, сообщает Аlmasdarnews.

Пользователи Twitter сообщают об артиллерийских обстрелах курдов в районе Шебха турецкими войсками.

Возобновились бои между армией правительства Сирии и боевиками в районе научно-исследовательского центра в западной части города Алеппо, передают представители NDF******.

Провинция Хомс

В районе элеваторов на восточной окраине Пальмиры последние несколько часов продолжаются бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства». Столкновения сопровождаются интенсивными ударами предположительно сирийских ВВС, поддерживающих правительственные войска.

Террористы «Исламского государства» захватили армейские укрепления, оружие и боеприпасы, оставленные отступившим 5-м корпусом правительственной армии у элеваторов на восточной окраине Пальмиры.

По заявлениям информагенства Амак, террористы подбили правительственный танк и убили и ранили 11 солдат армии правительства Сирии в ходе неудачной атаки САА в районе населенного пункта Талила в нескольких километрах к востоку от Пальмиры.

Армия правительства Сирии при поддержке ВВС Сирии отбила атаку террористов «Исламского государства» в горах Аш-Шамария в 40 километрах к востоку от города Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия отбила еще одну атаку террористов ИГИЛ* в районе кладбища города Дейр Эз-зора, передает агентство Farsnews.

Восемь бойцов YPG убиты в результате атаки террористов «Исламского государства» к востоку от деревни Аль-Кибар на северо-западе провинции.

Провинция Даръа

«Хезболла» уничтожила с помощью СВУ на дороге два автомобиля, в одном из которых были четыре спасателя «Белых касок». Группировка «Джейш аль-Ислам» выразила соболезнования погибшим.

Провинция Ракка

SDF**** освободили еще три квартала города Табка и начали осаду укрывшихся на плотине террористов.

Террористы «Исламского государства» оделись как гражданские и атаковали SDF после того, как те захватили три квартала в Табке.

Провинция Хама

Погиб капитан САА из подразделения «Тигров» в боях на севере провинции.

Армия правительства Сирии обстреливает боевиков в Аль-Латамине из «Градов».

Боевики обстреляли позиции армии правительства Сирии из ПТРК «Конкурс» у населенного пункта Масасна.

Провинция Хасака

ВВС коалиции нанесли удар по позициям террористов «Исламского государства» в населенном пункте Тель аль-Джайр в юго-восточной части провинции.

Официальный представитель SDF заявил, что они не ожидают новых атак Турции после того, как американские войска были развернуты вдоль границы.

По информации Аlmasdarnews, почти 40 человек убиты, многие получили ранения, пытаясь бежать от террористов «Исламского государства» и попав под обстрел боевиков в пограничном пункте Раджим Салиби на иракской границе на юге провинции.

Ирак

Пресс-секретарь «Хащд аль-Шааби» обвинил США в поддержке террористов «Исламского государства» в провинции Анбар.

Иракские войска полностью окружили части «Исламского государства» в западном Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.