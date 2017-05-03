Фитнес для ленивых: изобретено вещество, заставляющее мускулы сжигать жир

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Вашингтон, 03 мая. Американские ученые, похоже, близки к тому, чтобы воплотить в жизнь мечту ленивых людей, которые хотят выглядеть хорошо, но при этом ничего для этого не делая.

Исследователи из Института Салка заявили, что открыли вещество, которое заставляет не только мышцы сжигать жир, но и делает тело человека более выносливым. То есть, как будто люди занимаются спортом, но при этом совершенно спокойно валяясь на диване – чудо-пилюли все делают сами.

Прежде, чем выступить с таким громким заявлением, ученые экспериментировали на грызунах, которым вводили молекулы чудо-вещества. В итоге, накаченные таблетками мыши стали куда выносливее и сильнее своих собратьев, которым допинг не вводился.