Вспышкой кишечной инфекции в детсаду в Хабаровске заинтересовались в СК РФ

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Хабаровск, 03 мая. В региональном СУ СКР по Хабаровскому краю инициирована доследственная проверка по факту вспышки кишечной инфекции в одном из детсадов краевого центра

«Следственными органами проводится проверка информации о вспышке заболеваемости в детском саду №5. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что на приостановке работы дошкольного образовательного учреждения настаивали в местном Роспотребнадзоре из-за выявленных в детском саду нарушений санитарного законодательства.

По уточненным данным, из-за вспышки кишечной инфекции пострадали 10 малышей в возрасте до пяти лет. После оказания врачебной помощи дети были отправлены на лечение по домам.