В здании парламента Македонии нашли самодельную бомбу

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Скопье (Македония), 3 мая. Вечером 2 мая в здании парламента Македонии было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает газета «Новая Македония».

По данным издания, взрывное устройство в 17.30 по местному времени (18.30 мск) обнаружил охранник. Позже полиция сообщила, что бомба была сделана из газового баллона, к которому с помощью клейкой ленты были прикреплены петарда и фитиль. В настоящее время расследование инцидента ведет антитеррористическое подразделение полиции Македонии.

Напомним, 27 апреля оппозиция в обход процедуры избрала бывшего полевого командира проалбанской «Народной освободительной армии» Талата Джафери спикером парламента Македонии. Их политические оппоненты в ответ проникли в здание законодательного органа и устроили беспорядки, в которых пострадали не менее 109 человек.