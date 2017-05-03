Девочка из Украины умерла на курорте в Турции

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Кемер (Турция), 03 мая. Во время отдыха с родителями в окрестностях турецкого Кемера умерла восьмилетняя девочка из Украины.

Как пишет «Газета.ru», ссылаясь на СМИ незалежной, информацию о несчастном случае подтвердили в посольстве Украины. По предварительным данным, девочке стало плохо, у нее поднялась температура.

Юная украинка была экстренно доставлена в частную больницу в Анталии, где девочка через какое-то время скончалась. Что стало причиной смерти – пока не сообщается. Правоохранительные органы инициировали проверку случившейся трагедии.