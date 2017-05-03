Минприроды РФ предлагает штрафовать за сокрытие факта лесного пожара

В закладки

Скопировать

Москва, 03 мая. В федеральном министерстве природных ресурсов и экологии подготовлен законопроект, вводящий штрафы за сокрытие фактов лесных пожаров в России.

Как пишут «Известия», в Минприроды также предлагают наказывать рублем и за несвоевременное уведомление, притом не только о произошедших лесных пожарах, но и также о возможных.

Впрочем, размер штрафа невелик – от 3 до 5 тысяч рублей, он может грозить специалистам отраслевых региональных министерств и ведомств. Впрочем, как уточнили в федеральном министерстве, сумма штрафа в будущем может быть пересмотрена в сторону увеличения.

Причиной введения штрафных санкций стали различия между ежедневными отчетами регионов о пожарной обстановке в лесах и информацией, получаемой со спутников дистанционного зондирования Земли.