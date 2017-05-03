США, Япония и Южная Корея провели телеконференцию по КНДР

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Вашингтон, 3 мая. Военные ведомства США, Южной Кореи и Японии провели в режиме телеконференции совещание по ситуации в КНДР. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщают «Известия».

На телеконференции представители военных ведомств осудили действия Северной Кореи, которые «несут угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-восточной Азии». США, в свою очередь, подтвердили «жесткие обязательства» обеспечить безопасность Японии и Южной Кореи.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове значительно обострилась после серии ядерных и ракетных испытаний в КНДР и жесткой реакции со стороны США и их союзников. Сегодня Газета.ru сообщила, что американские бомбардировщики B-1 Lancer дважды за две недели пролетели над Корейским полуостровом.