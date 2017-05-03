Сыграли на эмоциях: почему футболисты «Урала» и «Локомотива» подрались на финале Кубка России?

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Финал матча Кубка России завершился массовой дракой. Сцепились, не только в борьбе за мяч, но и в рукопашной футболисты «Локомотива» и «Урала».

Потасовка началась на 93-й минуте рядом со штрафной «Урала». Как говорят, ее зачинщиками стали полузащитник екатеринбургской команды Артем Фидлер и бразильский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш. За ними в драку втянулись и другие игроки.

В результате, на завершающих этапах матча красные карточки схлопотали футболисты «Локомотива» Ари и Фарфан, а также игроки «Урала» Фидлер и Манучарян.

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), дисквалификации, наложенные на игроков, будут распространяться только на матчи Кубка России, а чемпионат и Суперкубок России они не затронут.

Футбольный итог встречи – 2:0 в пользу «Локомотива». Команда железнодорожников стала семикратными обладателями Кубка России по футболу.



Прошелся по матери

По словам полузащитника «Урала» Романа Емельянова, бразильский полузащитник «Локомотива» Фернандеш выругался, оскорбив мать полузащитника екатеринбургской команды Артема Фидлера.

«Я эпизод в конце нормально не видел, потому что был на скамейке. Но Артем сказал, что Фернандеш сказал что-то про его маму. Вот он и не сдержался», — пояснил игрок.

А форвард «Урала» Роман Павлюченко считает, что наказать за неспортивное поведение нужно Ари из команды железнодорожников.

«У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких как он надо гнать из страны, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. За это Ари еще получит. Такие вещи недопустимы!», — не скрывал эмоций Павлюченко.

Прокомментировал инцидент в финале Кубка России и полузащитник «Урала» Артем Фидлер. Он заявил, что больше никогда «не подаст руки» полузащитнику «Локомотива» Мануэлу Фернандешу.

«У нас очень многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить все, что угодно», — сказал он.

Потасовка начавшаяся на поле в скором времени перекинулась и на сектора стадиона. Помимо игроков в массовой драке в конце добавленного времени в матче «Локомотив» — «Урал», приняли активное участие и болельщики обоих клубов.



Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС должен будет внимательно изучить инцидент с дракой в ближайшее время и вынести решение о наказании, которое понесут участники драки

В тоже время главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил журналистам о том, что искать виновного в драке футболистов «Локомотива» и «Урала» не стоит.

«Я согласен, что это эмоции. Наверное, не надо искать тут виновного, я какие-то эмоции проявил, хотя это тоже неправильно. Я просто хотел увести своих футболистов, чтобы не было красных карточек», — рассказал он.



Футбольные матчи заканчиваются драками не редко. Федеральное агентство новостей вспомнило несколько громких случаев.

Так в 2004 году матч ЦСКА – «Сатурн» завершился одной из самых запоминающихся драк в истории высшего футбольного дивизиона России. Все уже давно забыли, что счет был 1:0 в пользу красноармейцев, но то как обычная стычка при попустительстве арбитра Александра Гончара переросла в массовую драку с участием запасных, тренеров и даже болельщиков, которые пытались прорваться на поле забыть сложнее.

Случается, что матчи завершаются не просто дракой, но и стрельбой. Например, во время товарищеского матча между Ливаном и Кувейтом стычка переросла в массовую драку с участием запасных и тренеров. И даже усилия службы безопасности, которая пыталась потасовку остановить, ни к чему не привели. В итоге все закончилось не только дракой, но и стрельбой.



Но подраться могут не только игроки противоборствующих клубов. Стычка вполне может случиться и между одноклубниками. Как, например, в 1995 году, когда во время матча с московским «Спартаком» повздорили футболисты «Блэкберна» Дэвид Бэтти и Грэм Ле Со. Ле Со не понравилось, что Бэтти намекнул на его нетрадиционную сексуальную ориентацию, и футболисты сцепились.

А через десять лет не поделили мяч футболисты «Ньюкасла» Ли Бойер и Кирон Дайер. Бойеру показалось, что Дайер не хочет пасовать ему, и все закончилось дракой.