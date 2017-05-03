Стало известно, сколько длилась беседа Путина и Трампа

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Сочи, 03 мая. Телефонная беседа президентов России и США, которая состоялась во вторник 2 мая, продолжалась около получаса.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой Wall Street Journal. Подробности о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа озвучил неназванный источник из администрации президента США.

В ходе беседы лидеры России и Соединенных Штатов успели обсудить ряд важных вопросов, в числе которых – координация действий двух стран в борьбе с террором в Сирии.

Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за скорейшую организацию личной встречи, которая пройдет в преддверии саммита G20, или на его полях. Напомним, политический форум состоится в Гамбурге 7 и 8 июля 2017 года.