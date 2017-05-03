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АНБ за 2016 год отследило более 151 млн звонков

АНБ за 2016 год отследило более 151 млн звонков

5:36  3 Мая 2017
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АНБ за 2016 год отследило более 151 млн звонков

Вашингтон, 3 мая. В минувшем году Агентство национальной безопасности США (АНБ) отследило не менее 151 млн звонков. Об этом сообщают «Известия».

За 2016 года АНБ собрало более 151 млн записей телефонных разговоров. В то же время агентство получило судебное разрешение на слежку лишь в 42 случаях. Сколько именно человек прослушивало АНБ не сообщается. По данным издания, в общее количество записанных разговоров входят звонки, сделанные с одних и тех же номеров.

Ранее Газета.ru сообщила, что АНБ подтвердило решение отказаться от сбора переписки граждан США с находящимися за пределами страны адресатами.

#сша
Алексей Громов
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