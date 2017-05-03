Бриджит Бардо призвала поклонников не голосовать за Макрона во II туре

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Париж, 03 мая. Звезда французского кинематографа Бриджит Бардо призвала своих поклонников не голосовать за Эмманюэля Макрона во II туре президентских выборов.

Как пишет Lenta.ru, пост с призывом кинодива разместила в Twitter, прикрепив скан своего заявления . «Макрон пройдет — животные погибнут», так озаглавила открытое письмо Бардо.

По мнению актрисы, политика кандидата в президенты Франции в отношении братьев наших меньших «убийственна и скандальна». Звезда кинематографа считает, что если Макрон придет к власти, то в этом вопросе либо ничего не поменяется, либо станет хуже.

«Презрение, которое он выказывает страданию животных, представляет собой полное отсутствие у него эмпатии, подтверждающееся холодностью его стального взгляда», — отмечает Бриджит Бардо.

Напомним, что второй тур выборов президента Франции состоится в ближайшее воскресенье. Победитель первого тура экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24% голосов, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен – почти 21,5%.