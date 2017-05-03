Бриджит Бардо призвала поклонников не голосовать за Макрона во II туре
Париж, 03 мая. Звезда французского кинематографа Бриджит Бардо призвала своих поклонников не голосовать за Эмманюэля Макрона во II туре президентских выборов.
Как пишет Lenta.ru, пост с призывом кинодива разместила в Twitter, прикрепив скан своего заявления . «Макрон пройдет — животные погибнут», так озаглавила открытое письмо Бардо.
По мнению актрисы, политика кандидата в президенты Франции в отношении братьев наших меньших «убийственна и скандальна». Звезда кинематографа считает, что если Макрон придет к власти, то в этом вопросе либо ничего не поменяется, либо станет хуже.
«Презрение, которое он выказывает страданию животных, представляет собой полное отсутствие у него эмпатии, подтверждающееся холодностью его стального взгляда», — отмечает Бриджит Бардо.
Напомним, что второй тур выборов президента Франции состоится в ближайшее воскресенье. Победитель первого тура экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24% голосов, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен – почти 21,5%.