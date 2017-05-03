Командующий НАТО в Европе попросил денег на сдерживание «российской угрозы»

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Брюссель, 3 мая. Командующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти попросил больше денег для противостояния «российской агрессии». Об этом сообщают «Известия».

С просьбой об увеличении финансирования Скапаротти обратился на заседания комитета Сената США по бюджетным ассигнованиям. Свою просьбу он объяснил тем, что в европейской части России размещены вооруженные тяжелой техникой соединения.

Среди прочего, командующий попросил сенаторов задуматься над отправкой в Европу летчиков, инструкторов, инженеров и обслуживающего персонала, а также о развертывании дополнительных танковых соединений.

«Нужно убедиться, что у нас есть ресурсы, которые позволят нам сдержать Россию», — заявил Скапаротти.

По данным СМИ, в настоящее время в Европе дислоцированы около 62 тысяч военнослужащих США. В период «холодной войны» их количество достигало 300 тысяч человек.