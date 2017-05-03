Starbucks в России оказался самым дорогим в мире

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Москва, 03 мая. Россия возглавила рейтинг стран с самой высокой стоимостью стаканчика среднего размера латте в сети кофеен Starbucks.

Как пишет «Газета.ru», жителям Москвы, для того, чтобы выпить чашечку ароматного бодрящего напитка, приходится выкладывать чуть более 250 рублей, или 4,5 долларов. В других российских городах цена, конечно, ниже, что, однако, не сказывается на рейтинге.

Впрочем, если рассматривать эту цифру под призмой «индекса латте» от ValuePenguin, то цена чашечки кофе возрастает до 12,32 долларов и бьет все рекорды, становясь самым дорогим в мире латте.

Так, в Индонезии, которая расположилась в Starbucks-ТОПе на второй строчке, и если применить тот же самый индекс, стаканчик напитка обходится местным жителям в 8,21 долларов. Далее по ниспадающей — во Вьетнаме — $8,18, в Таиланде — $8,04, в Индии — почти $8.

Что касается государств мира с самым дешевым латте, то на первом месте расположилась Австралия, где стаканчик обойдется всего в 2,86 долларов. Далее — Великобритания ($2,88), Новая Зеландия ($3,06), Канада ($3,06) и Ирландия ($3,13).

К слову в США стаканчик латте стоит 2,75 долларов.