В России могут частично рассекретить правительственные документы

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Москва, 3 мая. Минэкономразвития поддержало идею снять гриф «Для служебного пользования» («ДСП») с документов, не содержащих государственную тайну. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее с инициативой ввести запрет использования грифа «ДСП» для не имеющих связанных с гостайной ограничений на доступ нормативных актов выступили «Деловая Россия», РСПП, «Опора России» и Торгово-промышленная палата. Соответствующее предложение в конце февраля текущего года было направлено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Теперь инициативу поддержало Минэкономразвития. По данным «Известий», в настоящее время прорабатываются детали предложения.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в настоящее время гриф «ДСП» ставится на многие касающиеся экономической повестки документы. Это делает невозможным их широкое общественное обсуждение и не дает участникам рынка повлиять на содержание нормативных актов в процессе их подготовки. В то же время специалисты указывают на возможность того, что в общий доступ могут попасть не достаточно проработанные инициативы, которые могут быть отбракованы до того, как эксперты внутри ведомств «доведут их до ума».