Фура и такси попали в ДТП на МКАД, есть жертвы

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Москва, 3 мая. Фура и такси столкнулись на МКАД, погибли три человека. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

«На внешней стороне 58-го километра МКАД столкнулись автомобиль такси Ford и фура Scania. В результате аварии погибли три человека», — цитирует слова источника агентство.

Напомним, сегодня Газета.ru сообщила о другом страшном ДТП с погибшими на трассе М2 «Крым» в Подмосковье. По данным издания, на 76 км трассы пассажирский микроавтобус столкнулся с транспортом дорожных рабочих. В результате ДТП погибли два человека, включая водителя микроавтобуса. Ранения получили семь человек.