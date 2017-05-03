Великобритания осталась без парламента до выборов

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Лондон, 3 мая. Сегодня в 00.01 по Гринвичу (02.01 мск) распущен парламент Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

Официально о роспуске парламента королеве Елизавете II сегодня утром объявит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, британский парламент распущен на три года раньше срока. Новые выборы назначены в Великобритании на 8 июня. Необходимость досрочного прекращения полномочий парламента Тереза Мэй объяснила тем, что после Brexit Великобритании будут необходимы стабильность и определенность.

Ранее электронное издание Газета.ru сообщало, что согласно социологическим опросам наибольшим доверием британцев в настоящее время пользуется Консервативная партия. Ее поддерживают 44% британцев. О поддержке лейбористов заявили 31% опрошенных. Либеральных демократов и Партию независимости Соединенного Королевства поддерживают 11% и 6% британцев соответственно.