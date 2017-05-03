Сенат США хочет «пропихнуть» антироссийские санкции через закон о санкциях против Ирана

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Вашингтон, 3 мая. В Сенате США могут добавить антироссийские санкции к законопроекту об усилении финансовых ограничений в отношении Ирана. Об этом сообщает The Hill.

С необычным предложением выступил сенатор Линдси Грэм.

«Я рад, что мы делаем что-то в отношении Ирана, но если законопроект выйдет за пределы комитета и будет обсуждаться полным составом сената, то я собираюсь добавить в него российские санкции», — заявил Грэм.

Законопроект о введении новых ограничительных финансовых мер в отношении Ирана внесли в Сенат Бен Кардин и Боб Коркер. В нем необходимость новых санкций объясняется успехами страны в развитии баллистических ракет и якобы имевших место фактах финансирования терроризма, нарушений прав человека и поставок оружия.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о надежде на снятие антироссийских санкций при выполнении минских договоренностей. Электронное издание Газета.ru сообщает, что заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи канцлера с президентом России Владимиром Путиным.