Всемирный банк предоставил Киеву $150 млн в кредит

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Киев, 3 мая. Всемирный банк предоставит Украине новый кредит на сумму 150 млн долларов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в кредитной организации сообщает ТАСС.

Всемирный банк предоставит заем украинскому Экспортно-импортному банку, гарантом в сделке выступит Киев. Такое решение было принято на заседании Совета директоров Банка 2 мая.

Ранее сообщалось, что кредит необходим для расширения доступа «экспортно ориентированных малых и средних предприятий» к долгосрочному финансированию. Изначально проект планировалось утвердить по упрощенной схеме, но позже руководство Всемирного банка решило вынести вопрос о предоставлении Украине нового кредита на обсуждение в Совете директоров.