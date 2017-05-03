В пожаре на западе Москвы погиб человек, есть раненые

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Москва, 3 мая. Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном жилом доме на западе столицы. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС Москвы сообщают Вести.ru.

Пожар произошел в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Оршанская. Сообщение о возгорании поступило в 00.37 мск, пожар был ликвидирован в 01.20 мск. Общая площадь возгорания составила 36 квадратных метров. По предварительным данным горели личные вещи и мебель в квартире.

По данным издания, в результате пожара погиб один человек, есть пострадавшие. Еще 18 человек были спасены пожарными и переданы медикам для осмотра.