Сирия: почти 50 человек убиты во время атаки ИГ на лагерь беженцев в Хасаке

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Дамаск (Сирия), 3 мая. Боевики «Исламского государства»* убили почти 50 человек во время нападения на лагерь для беженцев в провинции Хасака.

Жертвами нападения стали 46 человек, из них 15 курдских бойцов из SDF. Также погибли мирные жители, множество женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.

По словам военного представителя курдов Ридора Халила, смертники «Исламского государства» подорвались рядом с блокпостом. После этого члены террористической группировки атаковали беженцев, которые находились в лагере. Они также взяли в плен несколько человек и скрылись. Члены SDF сейчас преследуют террористов «Исламского государства», которые напали на лагерь.

* Организация запрещена на территории РФ.