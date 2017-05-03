Субмарину, способную «заглянуть» под морское дно, построят в России

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Москва, 3 мая. В России разработали атомную подводную лодку, способную производить сейсмическую разведку глубоко под морским дном. Об этом сообщает газета «Известия».

Субмарина представляет собой подводный атомоход, оснащенный уникальными спектральными «крыльями-сенсорами», которые способны вести геологическую разведку, и позволяют создавать трехмерную модель дна. «Крылья» подлодки в нерабочем состоянии будут спрятаны между внешним и внутренним корпусами в носовой и кормовой частях субмарины. Для работы они будут расправляться, образуя сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров.

По данным издания, водоизмещение новой подводной лодки составит 14 тыс. т. экипаж — 40 человек. Субмарина сможет проводить до 90 дней в автономном плавании и погружаться на глубину 400 метров.

Специалисты уверены, что подводная лодка сможет обнаружить залежи углеводорода под морским дном, и поможет Военно-морскому флоту России получить уникальную информацию. Над разработкой субмарины работали Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Ее строительство начнется в 2020 году.