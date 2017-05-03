Бывшего участника предвыборной кампании Трампа обвинили в принуждении к проституции

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Вашингтон, 3 мая. Бывшего представителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в округе Кэмпбелл штата Кентукки Тимоти Нолана обвинили в принуждении несовершеннолетнего к проституции.

Тимоти Нолан ранее занимал должность окружного судьи. В прошлом месяце его арестовали, обвинив в принуждении несовершеннолетнего к занятию проституцией в августе 2016.

Адвокат обвиняемого уже заявил, что его клиент отрицает все предъявленные ему обвинения. Как пишет «Газета.ru», предварительное слушание с участием Нолана пройдет в суде штата Кентукки в эту пятницу. Если его признают виновным, его ждет до 20 лет тюремного заключения.

Как следует из документов суда, Нолан руководил предвыборной кампанией Дональда Трампа в округе Кэмпбелл в 2016 году.