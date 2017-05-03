Российские ученые разрабатывают уникальный способ лечения саркомы

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Москва, 3 мая. Российские ученые работают над технологией введения лекарств в состав «умных» костных имплантатов. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что в России уже созданы «умные» имплантаты, которые не нуждаются в крепежах и фиксаторах во время операции. Эти имплантаты состоят из гидроксиапатита и коллагена, они не вызывают отторжения, а со временем рассасываются, замещаясь новой костной тканью. Сейчас ученые работают над усовершенствованием технологии. В том числе над введением в состав имплантатов обезболивающих и противоопухолевых препаратов.

«Мы изучаем процесс введения в имплантат лекарственных препаратов, например противоопухолевых, против саркомы. Но возможно и введение анальгетиков, гормонов, антирадикальных препаратов», — цитирует слова профессора Института биологии и химии МПГУ Андрея Телешева издание.

Ученые отметил, что в настоящее время ведется работа над регулированием механизма подачи лекарства в организм и определением необходимой концентрации препарата.