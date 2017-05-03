Сирия: оппозиция поддержала идею России о зонах снижения напряженности

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Дамаск, 3 мая. Сирийская оппозиция заявила о готовности поддержать предложение России о создании четырех зон снижения напряженности. Ряд оппозиционных группировок готов принять участие в организации этих зон.

Об этом сообщают представители сирийской делегации, направляющейся в Астану для участия в новом раунде переговоров.

Отмечается, что предложение Москвы нашло поддержку и в Дамаске.

Как пишет газета «Известия», сирийский парламент настаивает, что контролировать зоны должны российские вооруженные силы – участие сил ООН власти Сирии не поддержали.

Напомним, что в эту среду в Астане начинается новый раунд межсирийских переговоров с участием сирийских властей, оппозиции, а также представителей России, Ирана и Турции.