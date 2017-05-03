К 2020 году в городах-миллионниках появится связь «пятого поколения»

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Москва, 3 мая. К 2020 году в крупных российских городах начнет работать мобильная связь пятого поколения.

В нашей стране уже начинают внедрять мобильную связь 5G. По плану Минкомсвязи в 2020 году технология появится в восьми городах, а к 2025-му — в 15. Такие сети позволят пользователям обмениваться информацией на скоростях свыше 10 Гбит в секунду: например, фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд.

«Сети мобильной связи улучшаются примерно раз в 10 лет. Действующий стандарт 4G введен недавно — в 2011 году. Мы считаем, что 5G будет соответствовать этому тренду, доработка и внедрение в коммерческую эксплуатацию произойдут не раньше 2021 года, — отметили в пресс-службе Tele2. — Стандарт 5G позволит использовать все имеющиеся частоты и доступные операторам технологии».

Операторы уже сейчас уже тестируют 5G. Некоторые оценивают масштабное строительство сетей в миллиарды долларов ежегодно, сообщают «Известия».

Напомним, что платежный сервис Android Pay от Google начинает работу в России.