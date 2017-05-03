Опубликована новая порция секретной переписки Клинтон

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Вашингтон, 3 мая. Опубликованы новые письма помощницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин. Как сообщает правозащитная организация Judicial Watch, опубликовавшая сообщения, письма отправлялись с 1 января 2009 года до 1 февраля 2013 года.

На портале выложены 29 электронных переписок, в которых была указана и секретная информация. Эти сообщения Хиллари Клинтон отправляла в тайне от Госдепа через незащищённый личный электронный сервер и электронный адрес.

Напомним, что ранее служебная переписка Хиллари Клинтон оказалась в распоряжении представителей спецслужб пяти стран.