Один из лидеров «Аль-Каиды» ликвидирован в Пакистане – СМИ

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Исламабад, 3 мая. Один из лидеров «Аль-Каиды» (организация запрещена на территории РФ) был убит в Пакистане. Об этом со ссылкой на источник в местной разведке сообщает Anadolu Agency .

По данным агентства, один из главарей пакистанской ячейки террористической организации был ликвидирован в результате нанесенного дроном США удара в Северном Вазиристане.

Напомним, сегодня также стало известно об уничтожении штаб-квартиры боевиков исламистов в городе Бусра Аль-Харир в Сирии. Базу атаковали части 5-й бронетанковой дивизии Сирийской арабской армии при поддержке тяжелой артиллерии. В результате штаб боевиков был полностью уничтожен, погибли около 20 террористов.