Сирия: боевики ИГ захватили вооружение, оставленное частями САА под Пальмирой

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Дамаск, 3 апреля. Боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) захватила часть вооружения и боеприпасов, оставленных сирийскими подразделениями при отступлении на восточной окраине Алеппо.

Как сообщается, в руки террористов попало вооружение 5-го корпуса Сирийской Армии, отступившего со своих позиций на восточной окраине Пальмиры в районе зерновых элеваторов.

Напомним, что боевики ИГ продолжают атаковать позиции сирийской армии к востоку от Пальмиры. По некоторым данным, в результате боевых действий погибли около 11 солдат САА, кроме того, террористы утверждают, что подбили правительственный танк.

Spoils captured by IS forces that the Russian trained & equipped 5th corps left behind near #Palmyra silos in eastern #Homs / #Syria . pic.twitter.com/2CSWNFa2V0 — MiddleEastEye (@MiddleEastEyes) May 2, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.