Сирия: боевики ИГ захватили вооружение, оставленное частями САА под Пальмирой
Дамаск, 3 апреля. Боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) захватила часть вооружения и боеприпасов, оставленных сирийскими подразделениями при отступлении на восточной окраине Алеппо.
Как сообщается, в руки террористов попало вооружение 5-го корпуса Сирийской Армии, отступившего со своих позиций на восточной окраине Пальмиры в районе зерновых элеваторов.
Напомним, что боевики ИГ продолжают атаковать позиции сирийской армии к востоку от Пальмиры. По некоторым данным, в результате боевых действий погибли около 11 солдат САА, кроме того, террористы утверждают, что подбили правительственный танк.
* Организация запрещена на территории РФ.