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Весь мир
Сенатор предложил отобрать у Трампа айфон, чтобы избавить мир от его твитов

Сенатор предложил отобрать у Трампа айфон, чтобы избавить мир от его твитов

2:00  3 Мая 2017
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Сенатор предложил отобрать у Трампа айфон, чтобы избавить мир от его твитов

Вашингтон, 3 мая. Высокопоставленный сенатор-республиканец Боб Коркер посоветовал сотрудникам Белого дома отобрать у президента США телефон. Причиной такой реакции послужил пост Трампа с призывом закрыть правительство.

«Мне кажется, вернуть ему айфон будет хорошо, а после этого его публикации в Twitter было бы неплохо проверить сотрудникам Белого дома», — заявил Коркер.

Пост в социальной сети о закрытии правительства президент США разместил в сентябре, возмущенный тем, что республиканцы при голосовании за бюджет на 2018 год, не включающий расходы на многое из того, на чём настаивает Трамп, «уступили» демократам.

Напомним, ранее Трампа в очередной раз уличили в незнании истории.

#сша #трамп #коркер
Катерина Кильгуткина
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