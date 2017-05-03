Мэй попросит королеву Елизавету II распустить британский парламент

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Лондон, 3 мая. В эту среду британский премьер-министр Тереза Мэй обратится к королеве Елизавете II с официальной просьбой распустить парламент в преддверии всеобщих выборов.

Мэй ранее предложила провести всеобщее досрочное голосование 8 июня, и эта идея была поддержана британским парламентом. Как объяснила это решение сама Мэй, до этого обещавшая, что выборов в Великобритании не будет до 2020 года, британской общество нуждается в единении в свете предстоящих переговоров по выходу королевства из состава ЕС, сообщает «Газета.ru»

Как ожидается, в эту среду королева примет Мэй в Букингемском дворце на официальное аудиенции и вручит премьеру «королевскую декларацию», где будет указана дата роспуска парламентов, дата проведения выборов и дата начала работы нового парламента.