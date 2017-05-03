Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Мэй попросит королеву Елизавету II распустить британский парламент

Мэй попросит королеву Елизавету II распустить британский парламент

1:41  3 Мая 2017
180

Мэй попросит королеву Елизавету II распустить британский парламент

Лондон, 3 мая. В эту среду британский премьер-министр Тереза Мэй обратится к королеве Елизавете II с официальной просьбой распустить парламент в преддверии всеобщих выборов.

Мэй ранее предложила провести всеобщее досрочное голосование 8 июня, и эта идея была поддержана британским парламентом. Как объяснила это решение сама Мэй, до этого обещавшая, что выборов в Великобритании не будет до 2020 года, британской общество нуждается в единении в свете предстоящих переговоров по выходу королевства из состава ЕС, сообщает «Газета.ru»

Как ожидается, в эту среду королева примет Мэй в Букингемском дворце на официальное аудиенции и вручит премьеру «королевскую декларацию», где будет указана дата роспуска парламентов, дата проведения выборов и дата начала работы нового парламента.

 

#мэй
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров