Россияне стали пить меньше алкоголя

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Москва, 3 мая. Минздрав России сообщает, что показатели употребления спиртного в прошлом году снизились относительно 2015 года. Это подтверждают и данные Росстата, которые указывают, что диагноз «алкоголизм» ставится все реже.

Причина кроется, прежде всего, в моде на здоровый образ жизни. На 24% снизилось количество людей, страдающих алкоголизмом. На протяжении пяти лет идет активное снижение употребления спиртного россиянами: на людей действует социальная реклама, модно вести здоровый образ жизни. Кроме того, стали доступнее занятия спортом и повлиял запрет на ночную продажу алкоголя, сообщают «Известия».

Вадим Дробиз полагает, что снижение потребления алкоголя лишь статистическое и связано оно с демографическим «провалом» пьющего населения.

«Основные потребители алкоголя — это население от 18 до 55 лет. С 1990 по 2002 год был демографический кризис, детей рождалось в два раза меньше. Соответственно, с 2008 года (когда рожденным в 1990-м исполнилось 18 лет) мы наблюдаем сокращение группы потребителей алкоголя: из нее выбывает порядка 2 млн человек, а прибывает только порядка 1 млн», — объяснил эксперт.