Сирия: конвой ООН с гумпомощью вошел в город Дума

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Дамаск (Сирия), 3 мая. В город Дума в сирийской провинции Дамаск вошел гуманитарный конвой.

Как сообщили представители Международного комитета Красного Креста, в город доставили продовольствие и лекарства.

«Наша команда вошла в Думу совместно с сирийским Красным Полумесяцем и ООН. Конвой, состоящий из 51 грузовика, доставляет еду и медикаменты для 35 тысяч людей», — сказано в сообщении организации на официальной странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в осажденном городе в настоящее время находится не менее 70 тысяч сирийцев.