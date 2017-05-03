Разговор Путина и Трампа может стать началом улучшения отношений США и РФ – Морозов

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Москва, 3 мая. Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может говорить об их намерении начать работу по улучшению отношений между двумя странами. С таким заявлением выступил член международного комитета Совфеда Игорь Морозов, добавив, что реального диалога стоит ждать лишь после личной встречи руководителей государств.

Морозов отметил, что главы стран определили вектор своих интересов, чтобы понять, как сильно расходятся их геополитические интересы. По словам сенатора, сейчас отношения между Россией и США находятся «на дне», но оба президента готовы начать работу по их улучшению.

Также Морозов отметил, что проблемы, которые обсуждали президенты во время телефонного разговора, беспокоят как Москву, так и Вашингтон. Речь идет о ситуации в Сирии и на Корейском полуострове, а также проблеме терроризма, сообщает «Газета.ru»