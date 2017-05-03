В США взялись за случай зачисления на службу солдата, воевавшего за ДНР

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Вашингтон, 3 мая. Армия США решила расследовать случай возможного нарушения при зачислении на военную службу солдата, воевавшего за ДНР.

«Командованием набора добровольцев армии США инициировало расследование, цель которого — определить, были ли соблюдены надлежащие процедуры зачисления», — заявил пресс-секретарь ВС США.

Под пристальное внимание армии США попал 29-летний Гийом Кювель, который является гражданином двух стран — США и Франции. Боец начал основной курс подготовки в январе, а на данный момент служит в пехотной дивизии. К слову, жизнь лиц с двойным гражданством должна проверяться так же, как и у обычных граждан.

Солдат вырос во Франции и семь лет назад хотел стать членом партии Parti de la France, которая известна своей националистической позицией. Также он сотрудничал с курдскими отрядами Пешмерга, после чего оказался в США.

Напомним, что армия США бьет рекорды по преступлениям сексуального характера.