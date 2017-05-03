Истребитель Т-50 сделают «убийцей кораблей»

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Москва, 3 мая. Российский истребитель пятого поколения Т-50 получит новейшую противокорабельную ракету Х-35УЭ, способную поражать любые морские цели и наземные цели. Эксперты уверены, что благодаря новой ракете, Т-50 станет многофункциональной боевой машиной.

Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сообщила, что испытания новой ракеты в качестве бортового вооружения Т-50 завершены. Стоит отметить, что Х-35УЭ уже используют палубные истребители МиГ-29 и ударные вертолеты Ка-52.

«Ракета включена в состав бортового вооружения самолета», – сообщил газете «Известия» главный конструктор ракетного комплекса Николай Васильев.