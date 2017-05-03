Москвичи на коленях у стен Кремля: Одесса – это самая садистская форма фашизма. ФАН-ТВ

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Москвичи почтили память одесситов, погибших 2 мая 2014 года от рук боевиков украинских националистических формирований. С самого утра к стеле города-героя Одессы в Александровском саду жители столицы несут цветы и лампадки. Многие приходят с детьми. Сегодня всех объединяет скорбь и память о невинных, безоружных людях, жестоко убитых за свои убеждения. Одесские беженцы, живущие в Москве, провели совместно с москвичами акцию памяти о своих погибших товарищах. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Около Кремлевской стены реет на ветру черный шар с надписью: «Remember Odessa. Stop fascism». Стела «Одесса» укрыта разноцветным цветочным ковром: москвичи отдают дань памяти погибшим братьям.

«В семь вечера сейчас люди придут с работы – возложат цветы, зажгут лампадки и свечки, минуту постоят в тишине, помолятся… Вспомнят погибших в Доме Профсоюзов… Всех погибших в Одессе. Эта акция будет проходить во всех городах России и Новороссии, по всему русскому миру. Мне уже друзья пишут, что они обязательно будут участвовать в этой акции. Есть города, в которых находятся Аллеи городов-героев – так же, как и у нас в Александровском саду. Это и Мурманск, и Керчь, и Волгоград… И люди так же придут именно к обелиску Одессы, так же возложат цветы, зажгут свечки и лампадочки», – рассказывает участник акции.

Молодой человек, присев на корточки, прикрепляет к стеле белый листок с надписью, сделанной вручную: «Одесса, 2 мая 2014 года. Не забудем, не простим».

Еще один мужчина, подойдя к стеле, снимает кепку и долго стоит, устремив печальный взор на цветы и свечи. «Я здесь, потому что там погибли наши братья, наши русские люди, – говорит он. – Погибли от неожиданно взявшегося откуда-то явления такого, как самая садистская форма фашизма, скажем так, – когда живых людей обливали горючкой и жгли. Ну, это основная причина. Я надеюсь, что со временем все виновные получат свое. Кто-то из них уже получил – в АТО. А те, кто не смог простить и не захотел прощать, не захотел смиряться, – кто-то еще получит, очевидно. Ну, а сегодня – что? Скорбь, молитвы».

Алена Бобинина, участник событий в Одессе 2 мая 2014 года, тоже пообщалась с репортером ФАН-ТВ: «Мы самоорганизовались сегодня, возложили цветы, запустили шары в небо. Те, кто репрессированы, кто реально на сегодняшний день попали под прессинг так называемых украинских властей – которые, скажем так, путем государственного переворота захватили власть и жгли нас. Убивали нас… 2-го мая. На данный момент уже объявили о том, что Куликово поле заминировано, ищут так называемую бомбу или мину – я не знаю, это глупость, конечно… Знаю одно: что сегодня матерей погибших – тяжело говорить, конечно, – погрузили в автозак и централизованно привезли на Куликово поле. Это, конечно, сверхкощунство. Но, с другой стороны, может быть, их охраняли в этот момент и все-таки дали возможность возложить. То, что сейчас заминировали, – ну, это уже... – Алена разводит руками. – Видать, поняли, что Одессу не сломить, Одесса идет, несет цветы, все улицы заполнены людьми, одесситами, которые несут и помнят тех одесситов, которые старались не допустить бойни и не смирились с тем террором, который пошел против Донбасса тогда… Славянск 2-го мая, если мы помним, начали бомбить в 4.30 утра, а в семь уже жгли одесситов, но для начала нас били на Греческой и убивали там… с огнестрелов. Они не щадили нас.

Я просто уверена в том, что рано или поздно этот террор закончится, и оккупация нашего города тоже прекратится. Я уверена, что рано или поздно здравый смысл преобладает. И те, кто захватил наш город, рано или поздно понесут наказание. Мы все прекрасно знаем, кто инициировал процесс казни над одесситами. Потому что это была реальная казнь, устрашение. Мы все прекрасно помним, как Парубий привозил бронежилеты, оружие доставлялось иногда. Благодаря нашей разведке, которая срабатывала очень серьезно, было изъято у «Правого сектора»* и так называемого «Евромайдана» 500 автоматов Калашникова, они были завезены на Ольгиевскую, 21 (об этом, конечно, все СМИ умолчали). Слава богу, они не были применены против нас. Но нас на Греческой убивали реально, с огнестрелов. Даже я, которая стояла там в центре всех этих событий, увидев, что возле меня упал ВВшник, побежала в райотдел, для того чтобы прекратить всю эту вакханалию, которую над нами произвели.

К сожалению, мы не смогли уберечь наш город. Но я не считаю, что, раз мы проиграли битву, то мы проиграли войну».

Пока репортер ФАН-ТВ общается с участниками акции памяти, всё новые и новые люди продолжают прибывать к стенам Кремля. И у каждого в руках – цветы, свеча или лампада. А в сердце – боль и память.

«Этот маразм украинский не укладывается ни в какую логику, ни в какие рамки вообще, – продолжает говорить один из предыдущих собеседников ФАН-ТВ. – То есть, это такое нечто инфернальное, вышедшее не знаю откуда. Что это за люди, что у них в голове?.. Притом, что, вы видите, – росли… Я к Украине косвенное отношение имею, у меня бабушка из Полтавы, я там детство свое проводил, примерную обстановку понимаю, людей там знаю многих… Сегодня разделились все. Я хочу сказать, что, в первую очередь, бездуховность, такой животный материализм, который опять, в общем-то, в худшей форме реализован… Так и будет, наверное, будет еще хуже. Единственное – надеюсь, что одесситы со временем как-то очнутся от этого шока, и режим порошенковский (ну, не только порошенковский, а режим Бандерштата этого всего) ослабнет, и выяснится, что «король-то голый!», и его наконец начнут бить – сами свои».

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