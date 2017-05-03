Британцы считают, что место бывшего премьер-министра Блэра в тюрьме

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Лондон, 3 мая. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил о своем возвращении в политику. Такое высказывание британцев вовсе не порадовало и они считают, что ему стоит отказаться от этой затеи.

Жители Великобритании не признают его попытки принять участие в предотвращении «брексита», потому что для них Тони Блэр воплощает в себе бессмысленное вторжение в Ирак. Кроме того, британцы называют политика военным преступником и считают, что его место в тюрьме, сообщает RT.

Напомним, что Ангела Меркель пугала Великобританию ущемлением прав после Brexit.