Девочка со второй головой на животе родилась в Индии

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Джайпур, 3 мая. В Индии родилась девочка, у которой в районе живота была вторая голова. Как пишут СМИ, вторая голова была развита лишь частично – у нее не было глаз и ушей.

Кроме того, новорожденной девочки было три руки.

Врачи в госпитале Джайпура успешно провели четырехчасовую операцию по удалению второй головы. Отмечается, что сейчас новорожденная идет на поправку.

Данный феномен называется «близнец-паразит» и встречается относительно редко. В Индии последний случай был зафиксирован в 2005 году, когда там родилась девочка с четырьмя руками и ногами.