Стала известна цена вышедшего на российский рынок Nissan Terrano

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Москва, 3 мая. Nissan выпустил на рынок России свой кроссовер 2017 модельного года. Цена иномарки — от 925 000 до 1 220 000 рублей.

Автомобиль получил круиз-контроль с функцией ограничения скорости, новую навигационную систему, «ЭРА-Глонасс», систему удаленного запуска двигателя, подогрев лобового стекла, сообщают российские СМИ.

Кроме того, модель обзавелась износостойкими сиденьями, белой подсветкой приборной панели, немного видоизмененной центральной консолью, а также рулевым колесом нового дизайна с кнопками круиз-контроля и подрулевым джойстиком управления аудиосистемой. Обновленный кроссовер подорожал: теперь в зависимости от комплектации цена увеличилась от 4 до 36 тысяч рублей.

Напомним, что созданный в Голландии биоразлагаемый автомобиль стал технологическим прорывом.