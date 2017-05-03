Клинтон считает правильным нанесенный удар Америки по Сирии

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Вашингтон, 2 мая. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в одном из интервью поделилась, что считает удар США по Сирии правильным. Однако она пока не уверена, что это что-то изменило.

«Я поддерживаю удар США в Сирии. Но я не уверена, что это каким-то образом повлияло на ситуацию. И я не знаю, какие тайные договоренности были достигнуты с русскими. Ведь потом мы узнали, что русские и сирийцы убрали самолеты со взлетно-посадочной полосы, русских могли предупредить раньше нашего конгресса. Я думаю, что мы многого не знаем», — заявила экс-госсекретарь США.

На вопрос о том, сработал ли удар сил США, Клинтон ответила, что об этом пока рано говорить.

Напомним, ранее Хиллари Клинтон обвинила Владимира Путина в своем проигрыше на выборах.