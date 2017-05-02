США и Россия могут договориться о координации усилий по борьбе с терроризмом в САР – Озеров

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Москва, 2 мая. США и Россия могут выработать договоренности по координации усилий по борьбе с терроризмом в Сирии. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Озеров предположил, что недавний телефонный разговор Путина и Трампа может стать началом нового витка сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом в Сирии.

«Думаю, речь идёт об объединении усилий для решения совместных задач в борьбе с терроризмом в Сирии, о согласованных действиях в этом направлении», – приводит словам Озерова РИА Новости.

Напомним, что в этот вторник состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Два президента обсудили ситуацию в Сирии, а также обстановку на Корейском полуострове.