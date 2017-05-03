Госсекретарь США назвал разговор Путина и Трампа полезным

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Вашингтон, 2 мая. Рекс Тиллерсон назвал телефонный разговор двух глав государств полезным.

«Это был очень конструктивный разговор. Лидеры подробно обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится», — сказал госсекретарь США.

Президенты сделали упор на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в Сирии. Также Путин и Трамп условились, в частности, «активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость», передает РИА Новости.

Напомним, что в Белом доме посчитали прошедшие переговоры «очень хорошими».