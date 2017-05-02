Тарханов назвал причину драки в финале Кубка России по футболу

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Сочи, 2 мая. Массовая драка футболистов в конце финального матча Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Уралом» произошла из-за избытка борьба, заявил главный тренер футбольного клуба «Урал» Александр Тарханов.

«Было много борьбы — отсюда вытекла и стычка. Напряжение чувствовалось. По ходу матча действительно хватало борьбы, нарушений правил и, как следствие, судейских свистков», – приводит его слова «Газета.ru».

Напомним, что в конце матча, завершившегося победой «Локомотива» со счетом 2:0, произошла драка между футболистами. Судья показал красные карточки игрокам «Локомотива» Джефферсону Фарфану и Ари, а также футболистам «Урала» Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну. Кроме того, на трибунах сочинского стадиона «Фишт» произошла потасовка между болельщиками.