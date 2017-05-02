Клинтон обвинила Путина в своем проигрыше на выборах

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Вашингтон, 2 мая. Хиллари Клинтон, бывший кандидат в президенты США от Демократической партии, посчитала Владимира Путина виновным в своем проигрыше на выборах.

«Владимир Путин, безусловно, вмешался в выборы, чтобы ослабить меня и помочь моему оппоненту», — заявила Клинтон.

Она считает заявления Трампа во время предвыборной кампании похожими на цели «лидера, имя которого лучше не произносить», передает RT.

«Я думаю, что Россия — великая страна, россияне необыкновенно талантливые, однако ими плохо управляют, и они отказываются от возможности действительно присоединиться к современному миру», — дополнила экс-госсекретарь США.

Напомним, что ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.