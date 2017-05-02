Пушков рассказал, когда может состояться личная встреча Путина и Трампа

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Москва, 2 мая. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп, возможно, проведут личную встречу в начале июля на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как пишет Пушков в своем Twitter, встреча двух лидеров пройдет в первой половине июля на полях саммита G20. Сенатор отметил, что Трамп отказался от мысли провести отдельную встречу с Путиным раньше этой даты, опасаясь «истерики его врагов в США».

Напомним, что в этот вторник состоялся телефонный разговор между российским и американским президентами. Главы двух стран обсудили ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове.