Власти Сирии выразили готовность сотрудничать с Всемирной продовольственной программой

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Дамаск, 2 мая. Премьер-министр Сирии Имад Хамис заявил, что сирийские власти готовы работать вместе с различными гуманитарными организациями, подчеркнув, что Дамаск готов оказать любую поддержку организации «Всемирная продовольственная программа» (ВПП), если та будет поставлять продукты питания для сирийского народа.

Во время своей встречи с новым директором ВПП Дэвидом Бизли, Хамис заявил, что Дамаск готов сотрудничать с гуманитарной организацией для оказания помощи нуждающимся жителям Сирии. Он отметил, что властей Сирии есть большой опыт в разрешении гуманитарных кризисов, вызванных войной.

Бизли отметил, что его визит в Дамаск послужит для помощи жителям Сирии и призвал к дальнейшему развитию отношений между Сирией и ВПП.