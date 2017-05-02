Полиция задержала более 30 участников драки после матча Кубка России

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Сочи, 2 мая. Порядка 30 фанатов футбола задержаны после финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».

Матч состоялся во вторник на стадионе в Сочи, где московская команда одержала победу над екатеринбургской. После матча на трибуне с фанатами «Локомотива» началась драка, в которую вмешались 30 человек. Одного из участников потасовки, потерявшего сознание, увезла карета «скорой помощи».

Самые эмоциональные болельщики выбегали на поле после первого гола «Локомотива» и после финального свистка, сообщает агентство «Р-Спорт».

Напомним, ранее Виталий Мутко сравнил атмосферу на финале со свадебной.