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Спорт
Полиция задержала более 30 участников драки после матча Кубка России

Полиция задержала более 30 участников драки после матча Кубка России

23:24  2 Мая 2017
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Полиция задержала более 30 участников драки после матча Кубка России

Сочи, 2 мая. Порядка 30 фанатов футбола задержаны после финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».

Матч состоялся во вторник на стадионе в Сочи, где московская команда одержала победу над екатеринбургской. После матча на трибуне с фанатами «Локомотива» началась драка, в которую вмешались 30 человек. Одного из участников потасовки, потерявшего сознание, увезла карета «скорой помощи». 

Самые эмоциональные болельщики выбегали на поле после первого гола «Локомотива» и после финального свистка, сообщает агентство «Р-Спорт».

Напомним, ранее Виталий Мутко сравнил атмосферу на финале со свадебной.

#сочи #кубокроссии
Катерина Кильгуткина
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