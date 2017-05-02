Погибшего в Сирии российского военного советника представят к госнаграде
Москва, 2 мая. Российский военный советник Алексей Бучельников, погибший накануне в Сирии, будет посмертно представлен к государственной награде. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Подполковник Бучельников погиб в Сирии во время обстрела позиций сирийских войск снайпером боевиков. Бучельников находился в САР в составе группы российских военных советников, обучая артиллерийские подразделения Сирии.
Обстрел произошел во время занятия сирийского артиллерийского подразделения по боевой подготовке. Как сообщается, Бучельников был смертельно ранен.
«Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде — посмертно», — сообщили в Минобороны.