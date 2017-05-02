Рок-группа Eagles подала в суд на Hotel California в Мексике

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Мехико, 2 мая. Американская рок-группа Eagles, которая известна всему миру своей композицией Hotel California, подала в суд на гостиницу в Мексике с аналогичным названием. Музыканты недовольны тем, что сотрудники гостиницы намекают посетителям на связь заведения с ними.

Исполнители обратились в суд Лос-Анджелеса. В иске они указали, что владельцы отеля Todos Santos в мексиканском штате Нижняя Южная Калифорния используют наименование Hotel California в рекламных целях, а менеджеры заведения всячески намекают постояльцам, что отель напрямую связан с историей известного коллектива, хотя это неправда.

Однако стоит отметить, что гостиница более полувека назад действительно называлась Hotel California, но потом сменила несколько названий. Продвигать прежний бренд начали вновь лишь в 2001 году, когда заведение купила супружеская пара Стюарт из Канады.

Песня Hotel California вошла в одноименный альбом группы, который вышел в 1976 году и стал одним из самых успешных в истории рок-музыки.