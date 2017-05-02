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Новости Сирии
Сирия: САА отражает массированное наступление ИГ к востоку от Пальмиры

Сирия: САА отражает массированное наступление ИГ к востоку от Пальмиры

22:44  2 Мая 2017
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Сирия: САА отражает массированное наступление ИГ к востоку от Пальмиры

Дамаск, 2 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) ведут наступательные бои в нескольких километрах от Пальмиры.

Как сообщается, на восточной окраине Пальмиры в районе, где расположены зерновые элеваторы, идут тяжелые бои между сирийской армией и боевиками ИГ. Сирийскую армию поддерживают ВВС страны, наносящие интенсивные удары по позициям террористов.

Информационное агентство AMAQ сообщает, что боевики убили и ранили около 11 сирийских солдат, а также подбили один танк и захватили военные укрепления в районе элеваторов.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #пальмира
Антон Зарубин
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