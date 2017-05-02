Сирия: САА отражает массированное наступление ИГ к востоку от Пальмиры

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Дамаск, 2 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) ведут наступательные бои в нескольких километрах от Пальмиры.

Как сообщается, на восточной окраине Пальмиры в районе, где расположены зерновые элеваторы, идут тяжелые бои между сирийской армией и боевиками ИГ. Сирийскую армию поддерживают ВВС страны, наносящие интенсивные удары по позициям террористов.

Информационное агентство AMAQ сообщает, что боевики убили и ранили около 11 сирийских солдат, а также подбили один танк и захватили военные укрепления в районе элеваторов.

IS claims to have regained some military points near Palmyra silos. #Syria — Paweł Wójcik (@SaladinAlDronni) May 2, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.